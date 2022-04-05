Cahit Özkan: "Her baronun aldığı adli yardım ödeneğine kademeli bir sistem getiriyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Kamuda çalışan avukatlar değil, hem kamu hem de özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının avukatlık stajını yapabilmelerine imkan sağlayacak kanun teklifi başlıca üç düzenleme getiriyor. Bir taraftan kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa, bu süre bir yılla sınırlı kalmasın, staj süreksi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de açıklama yaptı. Özkan, kamuda çalışan avukatların stajlarını yapabilmelerinin ve stajlarını yaparken mesleki deneyimlerini kaybetmemelerinin sağlayacak yasal düzenlemeyi açıkladıklarını ve Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, “Sadece kamuda çalışan avukatlar değil, hem kamu hem de özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının avukatlık stajını yapabilmelerine imkan sağlayacak kanun teklifi başlıca üç düzenleme getiriyor. Bir taraftan kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa, bu süre bir yılla sınırlı kalmasın, staj süreksi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Diğer taraftan özel sektörde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortasına bağlı olarak bir kişi çalışırken stajını yapmak isterse, stajını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir yerde çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını yapabilsin. Bu süre içinde ücret almalarında sıkıntı olmayacak. Kamu ve özel sektörde çalışanlar stajını yaptığı dönemde çalışmaları içinde ücret alırlarsa, daha evvel stajları yanıyordu, bu da söz konusu olmayacak” diye konuştu.

Adli yardım ödeneği konusunda Özkan, “Özellikle adli yardım ödeneğinin dağıtımıyla ilgili İstanbul ve Ankara’da birden çok Baro’nun bulunuyor olması, adaletsizlik öngörüyordu. Burada her baro’nun üye sayısı dikkate alınarak kademeli adli yardım ödeneği dağıtılmasını hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.