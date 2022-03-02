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Cahit Özkan:" 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30’luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek”

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Siz halkın elinde olan Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete rağmen nasıl alacaksınız. Halk seçecek diyorsanız kı hiçbir beyanı yok. O zaman soru şu 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30’luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek” dedi.

Politika 02.03.2022, 16:49
Cahit Özkan:" 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30’luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek”

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Siz halkın elinde olan Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete rağmen nasıl alacaksınız. Halk seçecek diyorsanız kı hiçbir beyanı yok. O zaman soru şu 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30’luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili olarak, “

CHP’bin HDP’nin terör örgütünü siyasi uzantılar olduğu noktasındaki Meclis’e koyduğu tavrı sahada göstermesini,terör öörütgünün siyasi uzantılarını meşrulaştırma gayretinden vazgeçmesini bekliyoruz.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un Semra Güzel’in milletin vicdanın sızlatan kardeşlik hukukumuzu tehdit eden bu eylemlerle ilgili savunma yapmaması parti tüğüzünü milletimizle paylaşmaya gayret etmesi HDP’nin de Semra Güzel’in durumun tasvip etmediğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Altı partiye ilişkin Özkan, “Milletimize hükümetin başını seçme yetkisi verirken karşımızda duranlar parlamenter sistemin yeniden kokuşmuş ve sürekli millete enerji kaybettiren yaklaşımını darbelerle şekillenen parlamenter sistem edinmek isteyene 6 +1 benzemesin yaptığı açıklama oldu. Altı benzemesin CHP‘nin kurmay zekasıyla diğer yeni yetme siyasi partiler ve yolunu kaybetmişlerdi görüyoruz.

Başbakanlık yapmış biri tebrik etmek lazım.. Başbakanlık yapacaksın tüm hayatımı CHP’ye karşı mücadele verecek geçirdim diyeceksin, sonra CHP’nin kurmay aklıyla kurulmuş olan Erdoğan’a düşmanlıktan beslenen masaya meze olacaksın. Tabi sözümüz Davutoğlu’na” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın nasıl seçileceğine değinen Özkan, “Halk tarafından mı parlamenter tarafından seçilecek bir görüş beyan etmeyeceksin. Bu kabul edilir mi ?Ey Kemal Kılıçdaroğlu ey Babacan masadaki diğer mezeler. Halk mı seçecek, parlamento mu.? Siz halkın elinde olan Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete rağmen nasıl alacaksınız. Halk seçecek diyorsanız kı hiçbir beyanı yok. O zaman soru şu 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30’luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kabul edilebilir mi? Halk seçmeyecekse soru şu; Halka güvenmiyor musunuz? CHP‘nin millete güveni yoktur. Millete rağmen demokrasi” dedi. (AUÖ

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