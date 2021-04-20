Çad, Devlet Başkanı Deby, çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Çad ordusundan yapılan açıklamada, 6’ncı kez devlet başkanı olarak seçilen Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby’nin ülkenin toprak bütünlüğünü korurken öldüğünü söyledi. Yerel kaynaklara göre Deby, ülkenin kuzeyindeki bir cephede isyancılarla yaşanan çatışmalarda komutan olarak görev yapıyordu.

Idriss Deby Itno, ilk kez 1990 yılında Devlet Başkanı olarak göreve başlamış, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 79,32’sini kazanarak yeniden seçimi kazanmıştı.