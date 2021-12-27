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Büyükşehir belediye başkanlarından Kızılca Gün’de Başkent buluşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 10 büyükşehir belediye başkanı, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin (Kızılca Gün) 102. yıl dönümünde Başkent’te buluştu.

Politika 27.12.2021, 19:11
Büyükşehir belediye başkanlarından Kızılca Gün’de Başkent buluşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde 10 büyükşehir belediye başkanı, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin (Kızılca Gün) 102. yıl dönümünde Başkent’te buluştu.

Aralarında Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarının yer aldığı 10 büyükşehir belediye başkanı, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünde Başkent’te buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde ‘Kızılca Gün’de düzenlenen toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen 10 büyükşehir belediye başkanı, daha sonra eşleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

‘Güven ve huzur iklimi’ vurgusu

’Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Yavaş, seçim sonrası oluşan toplumsal güven duygusuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“‘Kızılca Gün’ diye adlandırılan, istiklal meşalesinin yakıldığı günün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünde, Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşmasında sizlerle bir arada olmaktan, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde hepiniz Cumhuriyetin Başkenti Ankara’mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte bu anlamlı günün yıl dönümünde, 10 büyükşehir belediye başkanımızla Ankara’da buluşmaktan ve bize yüklenen sorumluluk gereği birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yerel yönetimler, halkla birebir temas eden, onlara en yakın devlet kurumlarıdır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızla el ele, gönül gönüle, sadece gerçek ihtiyaçları önceleyerek, çözümler sunarak, üreterek, kaynaklarımızı etkin ve doğru kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz."

Su ve ulaşım

Ankaralılara ayrım göstermeden hizmet ettiklerini belirten Yavaş, "Sadece Ankara’da, barınma sorunu yaşayan 6 bin üniversite öğrencimizi ağırlarken hiçbirinin kimliği, memleketi, oy verme tercihleri, düşünceleri irdelenmedi; tüm başvuran üniversite öğrencilerine ‘vatandaşımız’ ve ‘geleceğimiz’ olma özellikleri ile geçici barınma imkânı sağlandı. Belediyelerin en çok sorumlu olduğu iki alan su ve ulaşımdır. Bizlerin 11 Büyükşehirde uyguladığımız bu alandaki politikalar da tüm vatandaşlarımızın malumudur. Ucuz ve temiz su kullanımını, ucuz ulaşımı temel bir insan hakkı olarak gördüğümüzü daha önce defalarca belirttik. Kentlerimizde bir yandan uzun yıllar ihmal edilen altyapı çalışmaları ve temiz su erişimine öncelik verirken bir yandan da bu erişimi düşük ücretlerde tutmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Ulaşımda da ellerini taşın altına koyduklarını ve ulaşımı sübvanse ederek maliyetlerin bir çoğunu vatandaşa yansıtmadıklarını anlatan Mansur Yavaş, "Ara vermeksizin artan maliyetlerle Ankara’da ulaşımın 6,5 lira olması gerekirken, son yapılacak olan fiyat artışında maliyetlerin büyük kısmı vatandaşlara yansıtılmamış, bu rakamın çok altında bir ücretle ulaşım hizmeti sağlanması kararı alınmıştır. Özellikle pandemi döneminde halkımız, devletin var olduğunu, yanında olduğunu, dara düşenlere destek olduğunu Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle yakından hissetti. Güneşin, onun önünü kapatan gökdelenlerden daha kıymetli olduğunu; insanın, betondan daha değerli olduğunu; yeşilin, plastiklerden daha bereketli olduğunu herkes tecrübe etti. Bu durum, Büyükşehir Belediyesi yönetimlerimize artan bir şekilde devam eden destek ile gözlemlenmektedir

Sosyal yardımlar

Pandemi döneminde büyükşehir belediyelerinin yaptığı dayanışma çağrılarına 81 ilden ve yurt dışından yüz binlerce vatandaşın destek verdiğine de dikkat çeken Başkan Yavaş, “Su, iftar, gıda, ulaşım bileti, nakdi destek gibi birçok alanda yapılan kampanyalarda Türkiye tek yürek oldu, büyükşehir belediyelerimiz aracılığıyla yüz milyonlarca liralık dayanışma sistemi, sosyal yardım alan ailelerimize aktarıldı. Burada parasal karşılığı olmayan, parayla kimsenin satın alamayacağı tek olgu, işte belediyelerimize duyulan bu büyük güvendir” dedi.

Sosyal yardımları insanlara onları rencide etmeden ulaştırdıklarını anlatan Mansur Yavaş, "İşte bizler bu görüntüleri ortadan kaldırmaya başladık. Kart sistemi ile uygar ve inancımıza uygun bir sosyal yardım sistemi kurduk" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşların kendine verileni değil, yalnızca gerçek ihtiyaçlarını aldığını anlatan Yavaş, "Buzdolabını tamir ettiren, evladına çikolata alan, eczaneden ilaç alan birçok örnekle karşılaştığımız oluyor. Üstelik dağıtım masrafları da ortadan kalkmış oluyor. Kartı sadece sosyal yardım alanlar değil, herkes kullanabiliyor ve kartlardan harcama yapıldıkça elde edilen komisyonun yüzde 95’i belediyeye geliyor, bu paralar yine sosyal yardım alan ailelerimiz için harcanıyor. İşte 11 büyükşehir belediyesi olarak bizler, insanı, halk sağlığını ve kentlilerin, yaşadığı kentten mutluluk duymasını önceleyen projelerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışmaktan, üretmekten ve birbirimizi sevmekten başka çaremizin olmadığına yürekten inanıyoruz.”

(BC-SO-Y)

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