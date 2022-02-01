Büyükgümüş: "2022’de de var gücümüzle çalışacağız"

AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a yaptığı ziyarette, “2021 tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu bir yıl oldu. 2022’nin daha üretken bir yıl olması için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ettiler. AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret ettiler. Ziyarette yapılan çalışmalar ve projeler ele alında.

Misafirlerine ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Oral, “Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Emirhan Balkaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Her geçen güm büyüyüp gelişen ilçemiz sadece Yalova’mız için değil, ülkemiz açısından da önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Biz en başından beri sanayi, doğa, tarih ve turizmi entegre ederek çalışlarımızı yürüttük. Teşkilatlarımızdan ve hükümetimizden aldığımız güçle birlikte önemli çalışmalara ima atıyoruz. Tersaneleri, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve turizmi ile harmanlanan ilçemizde tüm çalışmalarımızı ilçe dinamiklerimizle, sanayicimiz ve hükümetimizin destekleriyle el ele vererek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

2021 tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, “2022’nin daha üretken bir yıl olması için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Azmimiz sağlam, heyecanımız diri yeni hedeflerle geleceğe yürüyoruz. Liderimizle, teşkilatlarımızla ve milletimizle bizi nice zaferler bekliyor. Altınova birçok değerlerin yanı sıra tersaneleriyle de önemli bir merkezimiz. KSGEB destekleri genişletiliyor. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.