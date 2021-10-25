Büyükelçilikler, Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine dikkat çekerek geri adım attı

Osman Kavala hakkında açıklama yapan büyükelçilikler, geri adım atarak Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet edeceklerini duyurdu.

18 Ekim’de Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 büyükelçilikten, ABD, Hollanda, Kanada, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Danimarka geri adım atarak, Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet edeceğini duyurdu.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

ABD’nin yaptığı paylaşımın ardından diğer ülkelerde ise ABD’nin paylaşımını paylaştı.

Viyana Sözleşmesi 41’inci maddesi neleri içeriyor?

"1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.

2. Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz".