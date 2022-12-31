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Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı.
Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı.
Politika 31.12.2022, 02:11
Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı.