Büyükelçi Bodnar: “Ukrayna’yı sadece NATO’ya değil Avrupa Birliği’ne üye olarak almaları lazım”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Şu an Ukrayna ordusunun ilgili silahları, ilgili yardımı alması lazım. Ukrayna’nın NATO’ya üye olma talebini kimse gündemden çekmedi. Ukrayna’yı sadece

NATO’ya değil Avrupa Birliği’ne üye olarak almaları lazım” dedi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin işgaline karşı Direniş Günü kapsamında hazırlanan “Babamı Geri Ver” belgeselinin Türkiye galası, Milli Kütüphane’de yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve çok sayıda Kırım temsilcisi katıldı. Büyükelçi Bodnar, galanın ardından Ukrayna’daki son duruma ilişkin gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi.

Ukrayna’daki durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Büyükelçi Bodnar, “Sabotaj gruplarının Ukrayna’nın şehirlerine sızma girişimleri etkisiz kılınıyor ve onlar yok ediliyor. Havalimanlarının güçlü savunması sayesinde Rus askerleri oraya iniş yapamadı. Rus ordusu tarafından daha önce işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Rus askeri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi. Bizim komşularımızdan online yardım almaya başladık. Silahlı kuvvetlerimizin manevi ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devletinin yönetimi Kiev’de ve yönetmeye devam ediyor. Putin’in hızlı savaş planları şimdiden suya düştü” açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Bodnar, saldırı güçlerinin giderek zayıfladığını belirterek, “Ukrayna’nın doğusundaki cephe hattında hiçbir ilerleme yapamadılar. Şu an en tehlikeli durum Kiev’in çevresindeki bölgede ve Ukrayna’nın güneyinde. Aynı zamanda etkili savunma araçları da saldırganı durduruyor ve Kiev’e girmesini engelliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine göre ana hedef kendisidir. İkinci hedefleri ise ailesi. Şimdi siz söyleyin aklı başında modern bir insan başka bir devletin cumhurbaşkanının ailesini neden hedef alsın? Anlıyorsunuz ki Ukrayna’da buna benzer bir savaş gerçekleştiren kesinlikle sağlıklı ve aklı başında bir insan değil” diye konuştu.

“Biz kendi başımıza yalnız savaşıyoruz” diyen Bodnar, “Toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Barış arayışlarına son vermiyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a barış girişimleri konusunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Şu an önemli olan Rusya’nın bu saldırganlığı durdurması, birliklerini geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya’ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya’yı müzakere masasına geri döndüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Büyükelçi Bodnar, “Yardım çağrısında bulunarak Ukrayna’nın gıda, ilaç ve yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyacı var. Mülteci meselesinin de gündeme gelebileceği malum. O yüzden bu savaşın sivil kayıplarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Putin’in füzeleri ve bombaları altında kadınlar ve çocuklar ölüyor” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Vasyl Bodnar, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hükümet binasına yakın yerlerde çatışma olup olmadığı sorusu üzerine Bodnar, “Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniformasını giyen bir sabotaj grubu toplum arasında panik yaymak istedi. Kiev’deki bir bölgede bunlar yok edildi” cevabını verdi.

Boğazların kapatılması taleplerine ilişkin son gelişmeleri açıklayan Büyükelçi Bodnar, “Türk tarafı şu anda bizim talebimizi değerlendiriyor. En yakın zamanda bu cevabı almayı ve olumlu cevap almayı umuyoruz. Türkiye’deki tüm makamların Ukrayna’da neler olduğunu çok anladığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’da önceliğin Rusya’nın ülkeden çıkartılması ve sonrasında NATO’daki statünün resmileştirilmesinin konuşulması olduğunu söyleyen Bodnar, “Şu an Ukrayna ordusunun ilgili silahları, ilgili yardımı alması lazım. Ukrayna’nın NATO’ya üye olma talebini kimse gündemden çekmedi. Ukrayna’yı sadece NATO’ya değil Avrupa Birliği’ne üye olarak almaları lazım” dedi.