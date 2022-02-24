Büyükelçi Bodnar: “Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve yaklaşık 10 askerimiz hayatını kaybetti”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Yeni aldığımız habere göre bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve yaklaşık 10 askerimiz hayatını kaybetti. Aynı zamanda uçak, helikopter ve ilgili teçhizatlarla çok sayıda vurulma haberi alıyoruz. Maalesef çok fazla hasar ve yangın var” dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Ukrayna’dan şimdilik trajik haberlerin geldiğini aktaran Bodnar, “Yeni aldığımız habere göre bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve yaklaşık 10 askerimiz hayatını kaybetti. Aynı zamanda uçak, helikopter ve ilgili teçhizatlarla çok sayıda vurulma haberi alıyoruz. Maalesef çok fazla hasar ve yangın var. Rusya özellikle savaş makinalarını ve hava araçlarını Ukrayna’daki askeri tesisler dahil olmak üzere kullanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek sözleri için teşekkür eden Bodnar, “Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir yardım talebinde bulundu. Türkiye’den dayanışma mesajlarını almış olduk. Pratik yardım açısından Ukrayna Merkez Bankası ilgili bağış ve yardım yapmak isteyenler için özel bir banka hesabı açtı. Detayları bizim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız” diye konuştu.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştüğünü dile getiren Bodnar, “İhtiyaç durumunda vatanlarına ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza ilgili yardımları sağlayabilsinler diye. Aynı zamanda Ukrayna toplumunun ve ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması için buradaki Türk toplumundan da ilgili yardım ve ihtiyaçları görüyoruz. Türk toplumun da söz konusu yardımı bulabilmek için Ukrayna derneklerimiz hem de Kırım, Tatar derneklerimiz buna yardım ediyor” açıklamasında bulundu.

Büyükelçi Bodnar, ayrıca Türkiye’de Rus diplomatik misyonların önünde protesto gösterileri yapan Türkiye ve Ukrayna vatandaşlarına teşekkür etti. Boğazlar meselesinin şu anda Dışişleri Bakanlığı ve Türk hükümetinde görüşüldüğünü dile getiren Bodnar, “Belirli süreçlerin olduğunu ve Türkiye’nin bu anlaşmaların normlarına uyduğunun farkındayız. Teklifimi tekrarlamak isterim. Söz konusu boğazların kapatılması için gerekli delilleri Türk tarafına sunmaya hazırız. Bana göre Rusya saldırganlık eylemleriyle medeni dünyada yerinden oldu. Bence şu an yaptırım politikasının yanı sıra Rusya’yı izole etmemiz lazım. Ekonomik çıkarları ne olursa olsun Ruslar şu anda caniler. Birkaç yıl boyunca Suriye’deki köyleri bombaladıkları gibi şu anda Ukrayna’daki şehirleri bombalıyorlar” şeklinde konuştu.