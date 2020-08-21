Büyükelçi Bağış’a BM’den onurlandıran görev
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) MEDENİYETLER İTTİFAKI YÜKSEK TEMSİLCİSİ VE ESKİ İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MİGUEL MORATİNOS, TÜRKİYE'NİN PRAG BÜYÜKELÇİSİ EGEMEN BAĞIŞ'I BM MEDENİYETLER İTTİFAKININ YENİ KURULMAKTA OLAN YÜKSEK DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİNE DAVET ETTİ. BAĞIŞ, ALDIĞI DAVETİ KABUL ETTİ.
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve Eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ı BM Medeniyetler İttifakının yeni kurulmakta olan Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine davet etti. Bağış, aldığı daveti kabul etti.
Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun İspanya Başbakanı olduğu dönemde mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın koordinasyonunda BM bünyesinde kurdukları Medeniyetler İttifakı projesi, medeniyetler çatışması tezine karşı panzehir görevi üstlenmişti. İttifakın oluşması sırasında Türkiye ve İspanya’nın dönemin Başbakanlarının yakın ekibinde bulunan ve ittifakın kurulması için yoğun mesai harcayan eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos ve Egemen Bağış ittifak çatısı altında yeniden bir araya geliyor.
Uluslararası Yüksek Danışma Kurulu girişimi
Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Türkiye’nin de desteği ile BM Genel Sekteri tarafından İttifak Yüksek Temsilciliği görevine getirilen Miguel Moratinos, kurumun etkinlik ve saygınlığını arttırmak amacıyla uluslararası bir Yüksek Danışma Kurulu kurma önerisini üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından oluşan komitenin de onaylaması ile çalışmalarına hız verdi.
Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasında Eski Avrupa Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı ve şu an Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın yanı sıra eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, eski Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev gibi dünya barışı ve medeniyetler ittifakı fikrinde önemli görevlerde bulunan kişiler yer alacak. Yüksek Danışma Kurulu üyeleri gönüllülük esasıyla çalışacak.
Büyükelçi Egemen Bağış’ın aldığı daveti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişare ederek onay aldıktan sonra kabul ettiği öğrenildi.
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