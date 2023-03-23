Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutumuzu yıkacak”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44’üncü oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutumuzu yıkacak ve 2 milyona yakın insan etkilenecek” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 44’üncü oturumuna katıldı. Akgün, Türkiye’yi yasa boğan ve 50 binin üzerinde vatandaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremleri hakkında kongre üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde 21 yıldır Türkiye’yi temsil eden Başkan Akgün, Türkiye’yi derinden etkileyen depremlere dair görüntüleri kongre üyelerine izletti.

“İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutumuzu yıkacak”

Başkan Akgün yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güneydoğusunda başlayıp Mısır’a kadar hissedilen depremin küçük bir kıyamet olduğunu belirterek, “11 vilayeti kapsayan, 110 bin kilometrekarelik alanda aynı anda iki büyük deprem 7.7, 7.6. Mısır’a kadar konuyu aldığınızda 350 bin kilometrekarelik alanda dünyada ilk kez bilinen böyle bir deprem meydana geliyor. Kaybımız 51 bini geçti. Yıkılan bina sayısı ve yıkılmakta olan 298 bin. Toplam konut ve iş yeri olarak da 876 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Yaralı sayısı 108 bin. Korkunç bir olay. Korkunç bir felaketle karşı karşıya kaldık. 90 ülkeden 11 bin 500 kurtarma ekibi geldi. Yardıma koşan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi dirençli kentler çok büyük bir kavramı ifade ediyor. İstanbul’da beklenmekte olan deprem yaklaşık 400 bin konutumuzu yıkacak ve 2 milyona yakın insan etkilenecektir. İstanbul’da ve İstanbul’un çevresinde Avrupa’nın 150 milyar dolarlık yatırımı var. İstanbul’da 100 bin binanın yıkılacağını biliyoruz. İstanbul’u ayağa kaldırmak için, İstanbul’u depreme hazırlamak için ayrı çalışma yürüteceğiz. Aynı zamanda yıkılmış olan 11 vilayetimizin ayağa kaldırılması için bir başka çalışmayı eş zamanlı yürüteceğiz. Bu nedenle başta Avrupa olmak üzere uluslararası alanda ne kadar muhatap kuruluş varsa özellikle finans yönünde ihtiyacımız olduğunu ve birlikte iş birliği içerisinde bu yaraları saracağımızı, İstanbul’u dirençli kent adına geleceğe hazırlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve tüm kurumlardan da destek bekliyoruz” dedi.