banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rusya, kiliseyi vurdu!
Rusya, kiliseyi vurdu!
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
Kasımpaşa'dan Adana Demirspor'a farklı tarife!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti

Büyükataman: "Türkiye inşallah zillete düşmeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye’nin zora girmesini siyasal ranta çevirenler, kifayetsizlerdir. Zamlardan şikayet edip, İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan zillettir. Tetikçi Soros ve teröristlerin yanında olan zillettir. Türkiye inşallah zillete düşmeyecek. Bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın" dedi.

Politika 17.04.2022, 15:27
Büyükataman: "Türkiye inşallah zillete düşmeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye’nin zora girmesini siyasal ranta çevirenler, kifayetsizlerdir. Zamlardan şikayet edip, İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan zillettir. Tetikçi Soros ve teröristlerin yanında olan zillettir. Türkiye inşallah zillete düşmeyecek. Bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın" dedi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye’nin zora girmesini siyasal ranta çevirenler, kifayetsizlerdir. Zamlardan şikayet edip, İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan zillettir. Tetikçi Soros ve teröristlerin yanında olan zillettir. Türkiye inşallah zillete düşmeyecek. Kimsenin endişesi olmasın, güvence Cumhur İttifakı’dır. Milli irade dışında bir takım küresel çetelerden medet umanlar, iktidar yolu gözleyenlerin yolu çıkmazdır. Bunlara gereken cevabı bu zamana kadar olduğu gibi yine sandıkta vereceğiz. ’Zillet İttifakı’, demokrasi adına aciz bir metin sundu. Bu metni bir AB Büyükelçisine de göndermişler. Konuyu geçiştirmeye çalışıyorlar. 12 Nisan’da ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı. Baştan sona ülkemize karşı ön yargı ve peşin hüküm içeren isnatlarla dolu bir rapor sundular. Kendi kirli geçmişlerine baksınlar. Utanmadan bütün terör örgütlerine destek veriyorlar. Bir de Türkiye’ye ders vermeye kalkıyorlar. Bunları dikkate bile almıyoruz. Bize göre tesadüf değil. 12 Eylül’de ABD’nin yayınladığı rapordan kısa süre sonra Kılıçdaroğlu ziyaretler yapıyor. Zillet İttifakı kapalı kapılar ardında ülkemizin geleceğine karşı iş tutuyorlar. Dün olduğu gibi yarında elimizin tersi ile yıkıp atacağız. Bursa’da İYİ Parti İl Başkanı’nı İngiltere’den ziyaret ediyorlar. Övünülecek bir şey gibi medyaya servis ediliyor. Yazıklar olsun. Kim ziyaret etti, ajanlık faaliyeti miydi? Kirli oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Mutlaka bertaraf edeceğiz. 2023 seçimleri çok önemlidir. Bu seçim bir kader seçimidir. Bir dahası yoktur. Geçmişte tercihi ne olursa olsun, bu kirli oyunları görüp endişe taşıyanlar istiklâline sahip çıkmak adına ulaşabildiği herkese ulaşıp Cumhur İttifakı çatısı altında ülkesine sahip çıksın. Bursa’da sorumluluklarımızın idraki ile 2023 seçimlerinde tartışmasız olarak ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlayacağız. Mecliste büyük çoğunluğu alacağız. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu oldum. Allah’a emanet olun" dedi.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise, “Son 20 yılda 30 küsur iç çatışma yaşanan ülkeler merkezindeyiz. Darbeler görmüş ülkeyiz. Dünya devlerinin karşısında dik durmak zorundayız. İki liderin bir araya gelerek kurduğu Cumhur İttifakı ihtiyacımız vardı ve kuruldu. Türk dünyasına, İslam dünyasına hizmetlere devam etmek nasip olsun diyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Türkiye’nin içinde bulunduğu hassas süreç herkesin malumu. Komşulara bakın her yer ateş çemberi. Rusya Ukrayna savaşını görüyorsunuz. İki yiğit adam Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kirli hesapları gördü ve ittifak yaptı. Rengini şehit kanından alan bayrağımız ve bağımsızlığımız tehdit altında. Ülkemizin birliği ve bekası için el ele, kol kola yürümek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ise, “Hedefimiz gönül kazanmaktır. Fikrimiz köklüdür. Nereye ulaşacağımızı bilen teşkilatlarız. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. 2023 yılı ülkemizin kader ve karar yılıdır. Ötüken’den çıkıp bozkurtla yürüyorduk. Bedir’in aslanları ile beraberdik. Büyük Taarruz’da öne atılanlardık. Biz milliyetçi ülkücü hareketiz. Beka davasının savunucusuyuz. İnanıyoruz ki Allah’ın izniyle ebedi yurdumuzun kader seçiminde Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 73
2. Sevilla 32 61
3. Barcelona 30 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 32 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur