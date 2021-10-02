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Büyükataman: "HDP’nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, "HDP’nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler" dedi.

Politika 02.10.2021, 18:43
Büyükataman: "HDP’nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde MHP Yıldırım ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği programda, "HDP’nin meşru bir parti olduğunu ispat için sıraya girdiler" dedi.

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