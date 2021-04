Büyük iddia: Kabine bu gece değişebilir

AK Parti Büyük Kongresi'nin ardından birçok insanın gözü kulağı Resmi Gazete'ye çevrildi. Bakanlıklarda yapılacak değişiklik kulisleri deli gibi çalkalarken, kimileri Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden alınacağını iddia etti, kimisi de Zehra Zümrüt Selçuk'un, Ziya Selçuk'un ya da Fahrettin Koca'nın bakanlıktan alınacağını öne sürdü.

Sevilay Yılman

Habertürk kanalında Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde yayınlanan "Enine Boyuna" programında konuk olarak bulunan Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu ve kabinenin bu gece değişebileceğini iddia etti.

Yılman, canlı yayında kendisine gelen bir mesajı heyecanla diğer gazetecilere de anlattı ve canlı yayında bir anda atmosfer değişti. Herkesin beklediği haber bu gece geliyor olabilir mi? Cem Küçük buna ihtimal vermiyorken, Yılman güçlü bir kaynak diyerek iddiasını tekrarladı.

Her an kabine değişebilirmiş

Gazeteci Yılman "Bu arada bomba bir kulis var. Her an kabine değişebilirmiş. Bu akşem beklenebilir. Çok riskli bir şey yapıyorum şu an ama. Valla güvendiğim bir kaynağım olduğu için okuyorum bunu. Bu gece evet" ifadelerini kullandı.