Büyük Birlik Partisi 30 yaşında

Büyük Birlik Partisi (BBP), 30’uncu Kuruluş yıldönümünü 29 Ocak Pazar günü Ankara’da düzenlenecek etkinlikle kutlayacak.

BBP, 29 Ocak 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana her yıl düzenlediği etkinliği bu sene de düzenliyor. Ankara’da bir otelde düzenlenecek etkinlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünya gündemine dair bir değerlendirme konuşması yapacak. Destici, ayrıca 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlere yönelik partinin yol haritasını partililerle ve kamuoyu ile paylaşacak.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “29 Ocak 1993 tarihinde siyasi hayatına başlayan partimizin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Öncelikle, Kurucu Genel Başkanımız, Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte kaybettiğimiz arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş başta olmak üzere; kurulduğumuz günden bugüne, partimizde görev yapan ve bugün ebediyete irtihal etmiş tüm mensuplarımızı, rahmetle ve saygıyla yad ediyorum” dedi.

“Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam ediyoruz”

Büyük Birlik Partisi’nin siyasi hayatına, milliyetçi, muhafazakar, sivil ve demokrat kimliğiyle başladığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

“Yaptığımız uzun yolculukta, bir sürü siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz, sadece milletinden aldığı güçle, kurulduğundan beri yolunda en küçük bir kırıklığa meydan vermeden, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden, bugüne geldik.

Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam ediyoruz.

Milletimizin, sadece millete, milletin değerlerine sırtını dayayan, Türk Milleti’nin tarihi misyonuna bağlı, dünya Türklüğünün birliği vizyonuna sahip, küresel emperyalizmin tüm dünyayı sömüren global politikalarının karşısında milletine kalkan olacak bir siyasi anlayışa ihtiyacı var. Bu nedenle Büyük Birlik Partisi’nin, Türk siyaseti içinde önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum.

Kuruluşumuzun 30. yılında, teşkilat yöneticilerimizi, üyelerimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyor; hepimiz için, Cenab-ı Allah’tan, ülkemizin, milletimizin ve inançlarımızın hizmetinde, barış içinde, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”