"Bütün cadde Suriyeli" dedi, karşılaştığı ilk esnaf Türk çıktı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde esnafları dolaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu caddenin tamamı Suriyeli, hepsi Suriyeli esnaf" diyerek giriş yaptığı caddede karşılaştığı ilk esnaf ise Türk çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep’in Nizip ilçesinde gerçekleştirdiği seçim gezilerinde tüm esnafa ve vatandaşlara Suriyelileri göndereceğini söyleyerek, oy istedi. Suriyelileri yoğun bir şekilde eleştiren Özdağ, bir caddenin ise tamamen Suriyeli esnafın bulunduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gezerek gazetecilere Suriyeli esnafları göstermek isteyen Özdağ’ın karşısına çıkan ilk esnaf ise Türk çıktı.