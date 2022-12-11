Bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi.

2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ demesi üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlattılar ve ayağa kalktılar. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de ayağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmezler yaşandı.

Daha sonra CHP milletvekilleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı.