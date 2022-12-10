Bütçe görüşmelerinde ırkçılık tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türk milletini ırkçılıkla suçlamanın alçaklık olduğunu belirterek, “’Kalkıp adam ülkücüyüm’ diye saldırmış. Ne münasebet, sayıyorsunuz sizin için makbul olan HDP’li olan Kürt’tür onun dışındakileri Kürt saymıyorsunuz. Onlar Kürt kökenliymiş. Siz Kürt müsünüz?” ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP milletvekillerinin ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dediklerini hatırlatarak, “Biz de ‘Ne mutlu insanım’ diyoruz. Biz Türkleri de Kürtleri de Arapları da aynı oranda seviyoruz. Sizi destekleyen ülkü ocakları, sizde bunu destekliyorsunuz. Şu anda suç duyurusu yapıyorum.” diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise Türkiye’nin 350 bin Kürdü bağrına bastığını hatırlatarak, kendilerinin Kürt düşmanı olmadığının altını çizdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın olduğu anda olay yerine intikal ettiklerini belirterek, “Orada ailenin büyükleriyle beraber Konyalı milletvekilleriyle birlikte olduk, ailenin büyüklerinin ilk söylediği ifade edilen baş sağlığı diledim. Bu olayın kabul edilemez olduğunu söylemek gereksizdi, bu bir katliam. Bu hiçbirimiz tarafından kabul edilemeyecek, hiç bir tarafa sığdırılamayacak. Ailenin en büyüğü orada ‘Sayın Bakan bu olayın Kürt-Türk meselesiyle bir ilgisi yok’ dedi. Birinci sebep, orada bir konuşma yaptık, onlar da değerlendirme yaptılar, başsağlığı dileyip ayrıldık. 7 kişi hayatını kaybetti ve bu 7 kişinin katili yaklaşık 3 gün sonra yakalandı. Arkadaşlarımız burada hakikaten önemli bir çaba sarf ettiler. Yakalanmaması başka sonucu getirebilirdi. Bu 12 Mayıs’taki kavgadan sonra 6 kişinin tutuklanmasından sonra bir ifadede belirli cümleler ortaya konuldu. Maktullerden Sibel Dereli karakolda ‘Biz o zaman kızgınlıkla bu ifadeyi verdik. Burada ayrımcılıktan dolayı husumet söz konusu değildir’ dedi. Her meseleyi her fırsatı ayrımcılık, tam da bu kürsüden söylendiği gibi ırkçılık, Türkiye’de Kürt-Türk düşmanlığı, kesinlikle ayrımcılık söz konusu değildir. Biz Müslümanız, Türküz. Kürtler de bizim kardeşimizdir” dedi.