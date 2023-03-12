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Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gür görevden alındı
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.
Politika 12.03.2023, 09:56
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.