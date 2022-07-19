Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan Gümüşhane’ye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Gümüşhane’ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesi’nin projelerine destek vererek Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, dernek başkanları ve basın mensuplarından oluşan 30 kişilik heyet, 2 gece 3 günlük Bayburt-Gümüşhane gezisi kapsamında Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane’de ilk olarak Sema Doğan Yaşam Alanı’nda kahvaltı programında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet program çerçevesinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse ve partililerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş daha sonra Gümüşhane Valiliği’ne giderek Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Valiliği’ndeki ziyaretin ardından Gümüşhane Belediyesi’ne geçildi. Burada Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından heyete Gümüşhane Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

“Bursa’mızın burada bir adı olsun bir izi olsun istiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane Belediyesi’ne ait bir projenin belirlenerek destek verileceğini ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüşhane’de iz bırakmak istediklerini söyledi. Başkan Aktaş, “Bursa’dan meclis üyelerimizle, dernek başkanlarımızla, basın mensubu arkadaşlarımızla yaklaşık 30 kişilik bir heyetle 2 gece 3 günlük Bayburt ve Gümüşhane gezisi düzenledik. Bursa malumunuz ülkemizin önemli bir şehri ve tabi beraberinde Osmanlı Devleti’ni kuran bir şehir. Kadim medeniyetimizin ilk başkenti. Bursa’da farklı şehirlerden iş için, aşı için göç etmiş insanlarımız var. Gümüşhaneliler de bu renkli çiçek bahçesinin en önemli renklerinden bir tanesi. Aslında bu noktada dost ve kardeş olan iki şehri de buluşturmuş olduk. Yapılan çalışmaları yerinde gördük, esnaf ziyaretleri yaptık. Beraber bir tecrübe paylaşımı yaptık. Muhakkak suretle Bursa’mızın burada bir adı olsun bir izi olsun düşüncemiz var. Bu manada Gümüşhaneli hemşerilerimiz de Bursa’dan memleketlerine geldiklerinde şehrin adını görüp kıvanç duyacakları bir noktada olsun istiyoruz. Bununla birlikte detayları da kıymetli başkanımızla netleştireceğiz” dedi.

Gümüşhane Belediyesi’ndeki program karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.

(UA-ÖS-Y)