Bulgaristan’da yeni kabine arayışı başladı

Bulgaristan’da güvenoyu alamayan hükümetin düşmesinin ardından yeni kabine görüşmeleri başladı.

Bulgaristan’da 22 Haziran’da Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü. Petkov’un istifa dilekçesini bugün resmi olarak Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e sunmasının ardından yeni kabine için arayışa geçildi. Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) lideri Mustafa Karadayı ile görüşen Rumen Radev, partinin seçmenlerine yakın olduğunu belirtti. HÖH lideri Mustafa Karadayı, bunca siyasi kriz varken muhalefet ve iktidar partilerinin diyalog içinde olmaları gerektiğini kaydederek, yeniden seçime gidilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Karadayı, parlamentodaki mevcut siyasi parti dağılımına göre istikrarlı bir kabinenin kurulamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı Radev ise, “Artan fiyatlar, devam eden savaş nedeniyle seçmenin endişelerini biliyorsunuz. Bu problemler tek bir siyasi güç tarafından çözülemez. Bulgaristan halkının çıkarı için alınan kararlarda siyasi liderlerin rolünün ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanının siyasi partilerle görüşmelerini tamamladıktan sonra parlamentoda en çok sandalyeye sahip Değişime Devam Partisi’ne (PP) hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Partinin görevi iade etmesi ya da hükümeti kuramaması halinde cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini sandalye sayısına göre ikinci parti olan GERB’e vermesi bekleniyor.

Seçim yasasına göre parlamentoda en çok milletvekiline sahip ilk iki parti kabineyi oluşturamazsa Cumhurbaşkanı Radev mecliste grubu bulunan kendi seçtiği üçüncü bir partiye hükümeti kurma görevi verebilir.