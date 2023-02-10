Bulgaristan’da tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi

Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Bulgaristan’daki tüm kamu kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 18 binden fazla can kaybına yol açan depremler nedeniyle Türkiye’ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Bulgaristan ülkemizle dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakları yarıya indirmiştir. Bu zor zamanda sergiledikleri iyi dostluk ve dayanışma için komşumuz Bulgaristan’a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.