Bulgaristan’da hükümeti kurma görevi GERB partisine verildi

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB’e verdi.

Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, 2 Ekim’de tekrarlanan seçimler ve protestolarla çalkalanan ülkede siyasi krizden çıkış umuduyla hükümeti kurma görevini 7 gün süreyle Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine verdi. Parlamentoda temsil edilen partilerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştiren Radev, partilerin saldırgan söylemlerini bir kenara bırakarak yeni hükümet üzerinde anlaşma sağlamalarını ve ülkenin zorlu bir dönemde tekrar seçime gitmesini engellemek istediğini söyledi.

Bulgaristan’da 240 sandalyeli parlamentoda 67 sandalyeye sahip ve meclis çoğunluğu bulunmayan GERB partisi 51 yaşındaki beyin cerrahı Prof. Dr. Nikolay Gabrovski’yi başbakan adayı gösterdi. Azınlık hükümeti seçeneğini ihtimal dışı bırakmayan GERB partisinin adayı Gabrovski, siyasi söylem ve kutuplaşmadan uzak ve profesyonel bir yaklaşıma sahip hükümet teklifinde bulunacağını ifade etti.

Öte yandan, GERB’in hükümeti kurma sürecinde başarıya ulaşamaması halinde görev ikinci büyük partiye verilecek. GERB’in ardından seçimlerden ikinci en güçlü parti olarak çıkan Değişime Devam (PP) partisinin ve Radev’in seçeceği bir üçüncü partinin de başarısız olması halinde ise devlet başkanının 2 ay içerisinde erken seçim için tarih belirlemesi gerekecek.