Bulgaristan’da hükümet yine kurulamadı

Bulgaristan’da Değişime Devam Partisi adına başbakan adayı gösterilen Nikolay Denkov’un hükümeti kurma görevini yerine getirememesinin ardından ülkede erken seçim yapılabileceği gündeme geldi.

Bulgaristan’da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi devam ediyor. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilirken, şu ana kadar hiçbir parti hükümeti kuramadı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in son olarak hükümeti kurma görevini verdiği Değişime Devam Partisi de anlaşmaya varamadı. Değişime Devam Partisi adına başbakan adayı gösterilen Nikolay Denkov hükümeti kurma görevini yeniden Cumhurbaşkanı Radev’e geri verdi.

Erken seçim kararı alınabilir

Değişime Devam Partisi’nin de hükümeti kurma görevini gerçekleştirememesinin ardından Cumhurbaşkanı Radev’in birkaç gün içinde kabine yetkisini kendisinin seçeceği bir partiye sunması bekleniyor. Bulgaristan Anayasasına göre Cumhurbaşkanı, kabine kurma görevini sırasıyla en büyük birinci ve ikinci partiye verirken, kabinenin kurulamaması durumunda ise görevi kendi seçeceği üçüncü bir partiye verebilir. Bulgaristan Parlamentosu’nda üçüncü büyük parti ise üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ve 36 milletvekili bulunan Hak ve Özgürlükler (HÖH) Hareketi. Fakat Cumhurbaşkanı Radev’in hükümeti kurma görevini HÖH’e değil, 20 vekili bulunan Demokratik Bulgaristan Partisi’ne vermesi bekleniyor. HÖH Başkan Yardımcısı Yordan Tsonev, Bulgaristan medyasına yaptığı açıklamada, "Üçüncü görevi HÖH’ün alması en mantıklı adımdır. Hükümeti kuracak en fazla deneyime sahip parti HÖH’tür. Müslümanların, Bulgaristan Türklerinin, Bulgarların ve başka etnik grupların çoğu 30 yıldan beri HÖH’e kendi siyasi temsili olarak bakıyor. Bu, insanlara saygısızlıktır. HÖH adının hükümet yetkisi için telaffuz edilmemesi çok kırıcı bir durumdur" dedi. Tsonev ayrıca, Cumhurbaşkanın üçüncü yetkiyi kendilerine vermemelerinin etnik bir nedenden kaynaklanabilir olduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Radev’in seçeceği bir üçüncü partinin de başarısız olması halinde ise cumhurbaşkanının 2 ay içerisinde erken seçim için tarih belirlemesi gerekecek.

Siyasi kriz

Bulgaristan’da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov’un koalisyon hükümetinin mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesi ile düşmesinin ardından hükümet krizi baş göstermişti. Hükümetin düşmesinin ardından parlamentoda en çok milletvekiline sahip partilere sırasıyla hükümeti kurma görevi verilmişti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, son olarak hükümeti kurma görevini eski komünist partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne (BSP) vermişti. BSP’nin 7 günlük süre içinde hükümeti oluşturamaması nedeniyle Radev, erken genel seçimlerin 2 Ekim 2022’de gerçekleştirilmesine ilişkin kararnameyi imzalamış ve parlamentoyu feshederek geçici başbakanın ve bakanların isimlerini açıklamıştı. Gılıb Donev, göreve başlayacak hükümet için başbakanlık koltuğuna atanmıştı. Cumhurbaşkanı Radev, 2 Ekim 2022’de gerçekleştirilen seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi’ne hükümeti kurma görevini vermişti. Bulgaristan’da 240 sandalyeli parlamentoda 67 sandalyeye sahip ve meclis çoğunluğu bulunmayan GERB Partisi 51 yaşındaki beyin cerrahı Prof. Dr. Nikolay Gabrovski’yi başbakan adayı göstermişti. GERB Partisi’nin hükümeti kurma görevini tamamlayamamasının ardından Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini ikinci büyük parti olan Değişime Devam Partisi’ne vermişti.