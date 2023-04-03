Bulgaristan’da GERB-SDS ittifakı seçimi birinci sırada tamamladı

Bulgaristan’da dün düzenlenen erken seçimde, Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) ile Demokratik Güçler Birliği (SDS) partilerinden oluşan ittifak oyların yüzde 26,54’ünü alarak seçimi birinci sırada tamamlarken, seçimde hiçbir partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle koalisyon hükümeti için görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Bulgaristan’da son 2 yılda 5’inci kez düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 99’undan fazlası sayılırken, Bulgaristan’ın eski Başbakanı Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) ile Demokratik Güçler Birliği (SDS) partilerinden oluşan ittifak oyların yüzde 26,54’ünü alarak seçimi birinci sırada tamamladı. Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki Değişime Devam Ediyoruz (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DP) partilerinden oluşan ittifak oyların yüzde 24,61’ini, Avrupa Birliği (AB) ve NATO karşıtı söylemleri ve Rusya’ya yakınlığı ile bilinen Vazrajdane (Yeniden Uyanış) partisi oyların yüzde 14,91’ini, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise oyların yüzde 13,55’ini aldı. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 8,96’sını ve şarkıcı Slavi Trifonov’un kurduğu Böyle bir Halk Var partisi ise oyların yüzde 4,12’sini alarak meclise girmeye hak kazandı.

Türkiye’de oyların yüzde 93’ünü HÖH aldı

Bulgaristan’daki genel seçimler için 61 ülkede 737 seçim sandığı kurulurken, Türkiye’de ise 24 ilde 162 sandık kurulmuştu. Türkiye’deki sandıklarda yaklaşık 70 bin kişi oy kullanırken, oyların yüzde 93’ünü HÖH aldı.

Koalisyon hükümeti için görüşmelerin başlaması bekleniyor

Hiçbir siyasi partinin mecliste 121 sandalyeye ulaşamadığı seçimde, partilerin yakında koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlaması bekleniyor. Uzmanlar, meclisteki partilerin koalisyon kurmakta güçlük çekeceğini belirterek, seçim sonucunu “toplumun bölünmesinin açık işareti” olarak nitelendirdi. Birçok uzman sonbaharda düzenlenecek olan yerel seçimlerle birlikte Bulgaristan’ın yeniden erken seçime gideceğini ön görüyor.

Bulgaristan’daki siyasi kriz

Bulgaristan’da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, geçtiğimiz sene 2 Ekim’de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan GERB’e hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev’in daha sonra görevi verdiği PP-DP ittifakı da hükümeti kuramazken, son olarak BSP de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3’ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca yeniden seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021’de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.