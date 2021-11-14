Bulgaristan’da Değişime Devam Partisi parlamento seçimlerini az farkla önde götürüyor

Bulgaristan’da yapılan parlamento seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Kiril Petkov’un Değişime Devam Partisi (PP) oyların yüzde 25,8’ini seçimi az farkla önde götürürken, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise adayların yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

Bulgaristan’da geçtiğimiz nisan ve temmuz aylarında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başına gitmişti. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00’da sona ererken, sandık çıkış anketlerine göre seçimlerin kafa kafaya gittiği görüldü.

İlk gelen sandık çıkış anketine göre Kiril Petkov’un Değişime Devam Partisi (PP) oyların yüzde 25,8’ini, eski Başbakan Boyko Borisov’un Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) oyların yüzde 23,5’ini, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 14,4’ünü aldı.

Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi Partisi (HÖH) ise, oyların yüzde 10,2’sini alarak parlamentoda dördüncü siyasi güç olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turu Radev kazandı

Parlamento seçimleriyle aynı günde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki ilk turu resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,4’ünü alarak kazanırken, Anastas Gercikov ise oyların yüzde 26.5’ini aldı. Adayların hiçbirinin yüzde 50’in üstünde oy alamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimindeki ikinci tur 21 Kasım günü yapılacak.

Kurulduğundan bu yana ilk defa kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran HÖH’ün adayı ve Genel Başkanı Mustafa Karadayı ise resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 8.9’unu aldı.

Siyasi düğüm çözülecek mi?

Daha önce yapılan her iki seçimde de hükümet kurulamaması ve siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle ülkedeki mevcut durumu siyasi düğüm olarak adlandırılırken, bu seçimde de herhangi bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde edemediği görüldü.

Öte yandan parlamento seçimlerinde 20 siyasi parti ve koalisyon yarışırken, cumhurbaşkanlığı için ise 24 aday mücadele etti.