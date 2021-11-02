Bulgaristan, Türkiye sınırına asker yığıyor!

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ülkenin Türkiye ve Yunanistan sınırlarına 350 asker gönderdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sınırdan geçmeye çalışan mültecilere karşı bu adımın atıldığı belirtilirken askeri silah ve mühimmatın da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Temmuz ayından beri mülteci sayısında büyük bir artış yaşayan Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan bu yılın ilk 9 ayında çoğu Afganistan’dan ve Suriye’den olmak üzere yaklaşık 6.500 mülteci yakaladı. Yetkililer bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha fazla olduğunu duyurdu.

2015 yılındaki mülteci krizinden daha düşük seyrederken Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, “Bulgaristan sınırındaki baskı şu an için endişe verici seviyede değil” dedi.