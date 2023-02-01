Bulgaristan-Sırbistan arasındaki doğal gaz boru hattının temeli atıldı

Bulgaristan ve Sırbistan arasında inşa edilecek olan doğal gaz boru hattının temeli düzenlenen tören ile Bulgaristan Cumhurbaşkanları Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanları Alevander Vuçiç tarafından atıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa’da patlak veren enerji krizine karşı ülkeler alternatifler üretmeye devam ediyor. Bulgaristan ve Sırbistan arasında inşa edilecek olan doğal gaz boru hattının temeli düzenlenen tören ile Bulgaristan Cumhurbaşkanları Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanları Alevander Vuçiç tarafından atıldı. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya bağlı Novi İskar kasabasından başlayacak olan 170 kilometre uzunluğundaki hat Sırbistan’ın Niş şehrinde son bulacak. Bulgaristan topraklarında yer alacak olan 62 kilometrelik kısmın ekim ayına kadar, Sırbistan topraklarındaki kısmının ise gelecek kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hattın Bulgaristan topraklarındaki kısmında maliyetinin 70 milyon euroya yakın olduğu ve 27,6 milyon euroluk kısmının AB’den karşılıksız finansman olarak sağlanacağı aktarıldı. Boru hattı ile Bulgaristan’ın Avrupa gaz piyasalarına erişimi artacak. İki ülke arasındaki hattın yıllık 1,8 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Bulgaristan, Türkiye’den alacağı sıvılaştırılmış gazı da bu hat ile ülkenin çeşitli bölgelerine taşıyabilecek. Bulgargaz Müdürü Vladimir Malinov yaptığı açıklamada, “Bu hat Sırbistan’a alternatif gaz seçenekleri sunacak. Yunanistan’dan sıvılaştırılmış gaz terminallerine ulaşım sağlanacak. Bulgaristan’ın Türkiye ile gaz sözleşmesi sayesinde Sırbistan üzerinden bu gaz orta Avrupa’ya ulaşacak ve kaynakların çeşitlendirilmesini sağlayacak” dedi.

Öte yandan söz konusu doğal gaz boru hattının inşası Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gemilerin Karadeniz’i kullanmayı reddetmesi nedeniyle 10 ay gecikti.