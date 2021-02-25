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Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu

Bulgaristan’ın Mestanlı ve Cebel belediye başkanları Bulgaristan’daki seçimler öncesi destek turuna çıktı.

Politika 25.02.2021, 13:04
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Bulgaristan seçimlerinde Türk partisinin oyunu düşürmek için sandık oyunu

Bulgaristan’ın Mestanlı ve Cebel belediye başkanları Bulgaristan’daki seçimler öncesi destek turuna çıktı.

Bulgaristan’da 4 Nisanda yapılacak parlamento seçimlerinin heyecanı soydaşların yoğun olduğu Bursa’da da yaşanıyor. 8 sandığın kurulacağı Bursa’da çifte vatandaşlık hakkı bulunan seçmenler için Bulgaristan’dan gelen heyet seçim çalışması yürütüyor. Mestanlı ve Cebel bölgelerinden gelen heyet, Bursa temasları sırasında Balgöç, BGF Federasyon ve BRTK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu’nu ziyaret etti.

Mestanlı Belediye Başkanı Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali ve Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, ziyarette seçimler öncesi Hak ve Özgürlükler Partisi için destek istedi. Belediye başkanları Bulgaristan’ın Türklerin kurduğu partilerin oyunu düşürmek için uyguladığı Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde en fazla 35 sandık kurulabilir uygulamasına tepki gösterdi.

Geçmişte Avrupa Parlamentosu’nda görev alan eski Bulgaristan Milletvekili ve Cebel Belediye Başkanı Nemci Ali, “Bizler Avrupa Parlamentosu’nda söz alırken 550 milyonluk Türk dünyası adına da konuştuğumuzun farkındaydık. Vatanımız Bulgaristan olsa da anavatanımız Türkiye. Tükiye’de Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı olan 350 bin civarında çifte vatandaş olan soydaşımız var. Bu nüfusun büyük bölümü ise Bursa’da yaşıyor. Bu açıdan Bursa, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin haklarını savunabilmemiz açısından en önemli kent. Türkiye’de yaşayan ve Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan soydaşlarımızın önüne konulan tüm kısıtlamalar ve zorlukların birlikte üstesinden geleceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde 35 sandık kurulacak. Bulgaristan’da iktidarda olan milliyetçi partiler Avrupa Birliği dışında olan ülkelerde en fazla 35 sandık kurulmasına izin veren kanunu çıkarttı. Avrupa Birliği dışında çifte vatandaşlar için en fazla 35 sandık kurulabiliyor. Bu da Türklerin kurduğu partinin oylarını düşürüyor. Bu uygulamayı özellikle Türklerin kurduğu partinin oylarını düşürmek için başlattılar. 350 bin seçmen var, sandık başı bin kişi oy kullansa 35 bin kişi oy kullanabilecek" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balgöç BGF Federasyon ve BRTK Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, "Komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan’ın etimiz tırnağımız olarak değerlendirdiğimiz çok değerli belediye başkan ve HÖH partisi temsilcilerini aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde gerek Bulgaristan da yerleşik ve gerekse Türkiye de yerleşik soydaşlarımızın geleceği açısından çok önemli bir seçim var. Asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak göçe zorlanan bu kardeşlerimizin hür iradeleri ile her iki ülkede de hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimiz dünyada eşi görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu yüzden tüm hükûmetlerin kendilerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Bu seçimlerde yeteri kadar sandık açılamaması bizleri üzmüştür. Soydaşlarımızın birlik, beraberlik içinde bölünmeden hareket ederek kendilerini en iyi temsil edeceklere destek verebilmek için bu seçimlere gereken ilgiyi göstereceklerine inancım tamdır" şeklinde konuştu.
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