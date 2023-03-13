Bulgaristan seçimleri için Çorlu ve Ergene’de 14 sandık kurulacak

2 Nisan 2023 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan milletvekili seçiminde, Tekirdağ’ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde kurulacak toplam 14 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Trakya Temsilcisi Güner Çetin, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bulgaristan seçimleri için bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Tekirdağ il genelinde sandıklar kurulacağını söyleyerek, Bulgaristan vatandaşlığına sahip çifte vatandaşların oy kullanabileceğini kaydetti.

Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi’ndeki Vehbi Günaştı Ortaokulunda 5, Havuzlar Mahallesi’ndeki Havuzlar Ortaokulunda 3, Mükerrem Ali Kayan Ortaokulunda 1 olmak üzere Çorlu’da toplam 9 sandık kurulacağını belirten Çetin; Ergene’de ise Ulaş, Marmaracık ve Sağlık mahallelerinde birer, Yeşiltepe Mahallesi’nde ise 2 olmak üzere toplam 5 sandık kurulacağını kaydetti.

Çetin, "Birlik ve beraberlik ruhuyla tüm çifte vatandaşlarımızı oy vermeye davet ediyorum" dedi.