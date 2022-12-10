Bulgaristan parlamentosundan Ukrayna’ya silah yardımına onay

Bulgaristan parlamentosu, Rusya’ya karşı direnişine yardım amacıyla Ukrayna’ya gönderilecek silah paketini onayladı.

Bulgaristan, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya ilk askeri yardımını gönderiyor. Bulgaristan parlamentosu, Ukrayna’ya yapılacak ilk askeri yardım paketini görüştü. Silah gönderilmesi teklifi, 240 sandalyeli Ulusal Mecliste 148 oyla kabul edilirken, 46 aleyhte oy kullanıldı, 1 kişi ise çekimser kaldı. Bulgaristan hükümeti Ukrayna’ya gönderilecek silahların listesini gizli tutarken, Bulgar yetkililer bunların çoğunlukla hafif silah ve mühimmattan oluşacağını ifade etti.

"S-300 sistemleri, MiG-29 veya Su-25 savaş uçakları göndermiyoruz”

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ise Bulgaristan’ın Ukrayna’ya Kiev’in talep ettiği hava savunma sistemleri, MiG-19 ve Su-25 savaş uçakları göndermesinin mümkün olmadığını söyledi. Stoyanov, “Ben çekinceli bir yaklaşım benimsedim. Zira Bulgaristan’ın savunma kapasitesinin muhafaza edildiğinden emin olmam gerekiyor. Bu yardım tamamıyla Ukrayna’nın önceliklerine cevap verecek çizgide olacak. Ancak S-300 sistemleri, MiG-29 veya Su-25 savaş uçakları göndermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bulgaristan, Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Moskova yanlısı siyasi partilerin karşı çıkması nedeniyle bugüne kadar Ukrayna’ya silah gönderememişti.