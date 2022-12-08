Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye’yi ziyaret edecek

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 9 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.