Bulgar diplomatlardan seçim ziyareti

Bulgar diplomatlar, ülkelerindeki seçimler öncesi oy verme işleminin yapılacağı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini ziyaret etti.

Bulgaristan’da 14 Kasımda yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Mustafakemalpaşa’da bir kez daha sandık kurulacak. Seçime hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere gelen Bulgaristan’ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ve Bursa Ticarî Ataşesi Lübomir Lübenov, BAL-GÖÇ Şubesi ile birlikte oy verme işleminin yapılacağı Nilüfer Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

BAL-GÖÇ) Şube Başkanı Hüseyin Arslan ve dernek üyelerinin eşlik ettiği Bulgar konsolosluk heyeti, temmuzda yapılan Bulgaristan seçimleri için Mustafakemalpaşa’da ilk kez sandığın kurulduğu okulda iki hafta sonra gerçekleştirilecek oy verme işlemi öncesi inceleme yaptı. Güvenlik tedbirlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Bulgar seçim görevlilerinin konaklanması, oy verme işlemi, sandık kabinleri ve elektronik oy kullanımı hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Buna göre, Mustafakemalpaşa’da Bulgaristan seçimleri için geçerli “liçna” kartı bulunan 68 kişi sandığa gidecek. Seçim gününde doldurulan dilekçelerle birlikte bu sayının 100’ü bulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50’yi geçememesi durumunda ise ikinci tur için bir hafta sonra tekrar sandık kurulacak.

Bursa, İstanbul’la birlikte 24 sandıkla en çok sandık açılacak şehirlerin arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde 25 bin, Bursa’da ise 6 bini aşkın çifte vatandaşın oy kullanması bekleniyor.