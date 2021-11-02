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Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP’nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız"
Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP’nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız"
Politika 02.11.2021, 16:31
Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP’nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız"
- "Türkiye büyürken muhalefetin küçüldüğünü bir kez daha gördük"
- "Milletimizin kararı baş göz üstünedir"
- "Bu milletin geleceğini Cumhur İttifakından başka göğüsleyecek başka bir ekip yok"
- "Tüm anketler CHP’nin oyunun 1 puan dahi artmadığını göstermektedir"