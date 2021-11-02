Bülent Turan: "Daha çok uzun yıllar Kılıçdaroğlu ve CHP’nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız"

- "Türkiye büyürken muhalefetin küçüldüğünü bir kez daha gördük"

- "Milletimizin kararı baş göz üstünedir"

- "Bu milletin geleceğini Cumhur İttifakından başka göğüsleyecek başka bir ekip yok"

- "Tüm anketler CHP’nin oyunun 1 puan dahi artmadığını göstermektedir"