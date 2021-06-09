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Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP için ağır ithamlarda bulundu.
Politika 09.06.2021, 13:53 09.06.2021, 13:56
Tüfenkci paylaşımında:" Hizmete laf eder, üretime burun kıvırırlar.. Yerli ve milli olana yabancı kalır, ülkelerini dışarıya şikayet ederler.. Terör yandaşlarına destek olur, yalanla dolanla siyaset yaparlar." ifadelerini kullandı.
Hizmete laf eder, üretime burun kıvırırlar..— Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) June 9, 2021
Yerli ve milli olana yabancı kalır, ülkelerini dışarıya şikayet ederler..
Terör yandaşlarına destek olur, yalanla dolanla siyaset yaparlar.#YatırımDüşmanıChp pic.twitter.com/dCxbDavBAm