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Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP için ağır ithamlarda bulundu.

Politika 09.06.2021, 13:53 09.06.2021, 13:56
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler

Tüfenkci paylaşımında:" Hizmete laf eder, üretime burun kıvırırlar.. Yerli ve milli olana yabancı kalır, ülkelerini dışarıya şikayet ederler.. Terör yandaşlarına destek olur, yalanla dolanla siyaset yaparlar." ifadelerini kullandı.

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