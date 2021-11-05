Bülent Ecevit mezarı başında DSP’nin düzenlediği törenle anıldı

Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’i ölümünün 15’inci yılında kabri başında düzenlenen törenle andı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, 2006’da vefat eden Bülent Ecevit’i 15’inci ölüm yıl dönümünde Devlet Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında dualarla andı. Ecevit’in kabrine çelenk bırakıldıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit’in kabri başında kısa bir konuşma yapan DSP Genel Başkanı Aksakal, “O bugün huzur ve güven içinde geleceğini kurgulayabilen, Kıbrıs’ın fatihi, ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen şiarına gönül vermiş halkın Karaoğlan’ıydı” dedi.

Aksakal’ın konuşmasının ardından Ecevit’in mezarına sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı. Ecevit’in anısına DSP Genel Merkezi önünde de lokma dağıtımı yapılacağı duyuruldu.