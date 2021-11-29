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Bülent Arınç'tan ilginç çıkış: Erdoğan'a rakip olmayacağım dedim ama değişebilir, beni zorlamasınlar!

AK Parti'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sorunlar olduğunu belirtip Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" dedi. Arınç, "Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" ifadelerini kullandı.

Politika 29.11.2021, 13:28
Bülent Arınç'tan ilginç çıkış: Erdoğan'a rakip olmayacağım dedim ama değişebilir, beni zorlamasınlar!

2002-2007 yılları arasında Ak Parti iktidarının ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kardeş diyebildiğim insan bana sahip çıkmazsa gücenirim. Bunun helallik olarak bana dönmesini isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasa da bir zamanlar en yakınlarından biri olan Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sorunlar olduğunu söyledi, "Yargı bağımsızlığı için iklim değişmeli" dedi. Cemaatlerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek İstişare Kurulu'ndayken "Siyasi bir görev beklemiyorum ama bir görev verilirse hayır demem, yaparım" ifadesini kullandığı hatırlatılan Arınç, şimdi kendisine öyle bir teklifin geleceğini düşünmediğini belirtti. Arınç şu ifadeleri kullandı;

"Ben AK Parti'nin kurucusuyum, evin sahibiyim. AK Parti'de benden daha kıdemli insan yok. Ben bu partinin sac ayaklarından, kurucularından, temel taşlarından birisiyim. Buna kızanlar, kıskananlar, beni kötülemek isteyenler çıkabilir. Güneş balçıkla sıvanmıyor.

Başımı AK Parti'den başka bir partiye çevirmem. AK Parti'de olacağım, cumhurbaşkanımızın yanında, çevresinde olacağım. Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir."

BBC Türkçe'ye konuşan Bülent Arınç, röportajın devamında yöneltilen 2 soruya da dikkat çeken yanıtlar verdi. Arınç, "Beni fazla zorlamasınlar diyorsunuz, siz de o noktaya gelebilir misiniz?" sorusuna "Gelmem. Ben oradaki içtihadımı değiştiririm de böyle bir içtihat yapmam. Başka bir parti kurmak veya başka bir partiye katılmak düşüncesinde değilim şu anda" yanıtı verirken "Sayın Erdoğan'a AK Parti içerisinde rakip olmak gibi bir düşünceniz olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi; "Hayır, böyle bir düşüncem kesinlikle yok."

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