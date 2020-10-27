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Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ''FETÖ'cü'' suçlaması sonrasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Politika 27.10.2020, 17:37
2003
Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,  partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunmuştu.

Kavuncu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

“MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM”

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bulunduğu suç duyurusu doğrultusunda hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendiğini belirtti.

Kavuncu, “Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” ifadelerini kullandı.

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