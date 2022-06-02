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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, tahttaki 70’inci yılı nedeniyle yarın St Paul Katedrali’nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.
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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, tahttaki 70’inci yılı nedeniyle yarın St Paul Katedrali’nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, tahttaki 70’inci yılı nedeniyle yarın St Paul Katedrali’nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.
Politika 02.06.2022, 21:54
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, tahttaki 70’inci yılı nedeniyle yarın St Paul Katedrali’nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.