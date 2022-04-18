"Buca Cezaevi’nin yerine yol, yeşil alan ve kapalı pazaryeri"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Buca Cezaevi yıkım süreci ile ilgili gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, gelinen süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti olarak üzerlerine düşeni yaptığını belirten Kaya, yıkım biter bitmez alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanacağını, bir kısmın yeşil alan ve kapalı pazaryeri olarak değerlendirileceğini açıkladı.

30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan, sonra da yıkım kararı alınan Buca Cezaevi için geçtiğimiz ay yıkım ihalesi gerçekleştirilmiş ve yıkıma başlanmıştı. Yıkım sürecinin başlamasının ardından, sonrasında yerine ne yapılacağı konusunda tartışmalara neden olan Buca Cezaevi hakkında, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya önemli açıklamalarda bulundu. Tüm kurum ve kuruluşların görüşünü aldıklarını ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kaya, alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanacağını, bir kısmın yeşil alan ve kapalı pazaryeri olarak değerlendirileceğini söyledi.

"Asbest var gibi değerlendirmeler yapıldı"

Süreç içerisinde, AK Parti olarak yaptıkları çalışmalara değinen Kaya, 2014 yılında Binali Yıldırım’ın adaylığı döneminde alanda çalışma talimatı verilmiş ve talimat sonrasındaki süreç nihai noktaya gelmiş ve önce mahkumlar taşınmış ve bugün geldiğimiz noktada yıkım süreci başlamış oldu. Ben bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu Buca’nın ve İzmir’in en önemli sorunun çözülmesi konusunda katkı koydular. Cezaevini yıkım sürecine geldik. Burada ufak bir güvenlik sorunu yaşadıktan sonra burada kalmaması gereken unsurlar burada kalma konusuna girmişti ve güvenlik konusunda sıkıntılar vardı... Bunu da asbest var gibi değerlendirmeler yapıldı. Biz AK Parti olarak buna çok alışkınız. İzmir’e bir iş yapma konusunda sürekli bu tür yaklaşımlar ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

"Baro, ’İstemezükçü’ odalar ile süreci götürmüştür"

Buca Cezaevi’nin yıkım süreciyle ilgili odaların çıkışlarına tepki gösteren Kaya, "Bu aslında kimin yıkılmasını istediğini kimin burada kalmasını istediğini gösteren süreç oldu. İzmir Barosu ve odalar bu sürecin durmasına neden olacak süreye kadar getirdiler. Burada birçok rapor alındıktan sonra süreç değerlendirildi. Sürecin 1 ay içinde tamamlanacağı gözüküyor. Hep birlikte bu süreçte gördük; Beni en çok şaşırtan cezaevinin yıkımı sürecinde İzmir Barosu’nun gösterdiği tepki olmuştur. İstemezükçü odalar ile süreci götürmüştür. Sonrasında ise kamuoyunda farklı tartışmalar oldu" açıklamasında bulundu.

"Yeni bir plan yapılmasa burası AVM olacaktı"

Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde burası için bir AVM planı olduğunu ileri süren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yeni bir plan yapılmasaydı, Buca Cezaevi’nin bulunduğu alana AVM yapılacağını söyledi. Kaya, "Eski planla bu alan AVM olarak belirlenmişti. Yeni bir plan yapılmasa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmaları sonucunda burası AVM olacaktı. Biz bu kesinleşmiş planı Buca’daki tüm görüşleri alarak gereken şekillerde değerlendirdik. Biz bu alanda yıkım bittikten sonra ne yapılabilir diye çalışmamızı yaptık ve kanaat önderlerinin görüşünü aldık. Vatandaşlar AVM ihtiyacı olmadığı konusunda bize AVM planlarının kaldırılması yönünde talepte bulundular" dedi.

"Buca Cezaevi’nin yerine yol, yeşil alan ve kapalı pazaryeri"

Buca Cezaevi’nin yerine ne yapılacağı konusunda değerlendirmelerde bulunan AK Partili Kaya, Yeni planlama süreci devam ediyor. İzmir’deki hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda belli başlı planlarımız var. Buca cezaevini nasıl kaldırdıysak CHP’li belediyelerin yaptığı AVM planlarını kesinlikle kaldıracağız. Buradaki yıkım biter bitmez alanın büyük bir kısmını Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanması için yetkililer ile görüşeceğiz ve açacağız. Buradaki büyük bir alanı yeşil alan olarak belirleyeceğiz. Buca Belediyesi’nin talebi doğrultusunda kapalı bir pazaryeri yapacağız. Bakanlık süreç ile ilgili tüm kurumların görüşünü almakta. Biz sürecin gelindiği noktalarda zaten şeffaf yönetimimizde yaptığımız gibi paylaşacağız" sözlerine yer verdi.