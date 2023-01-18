Bu seçimde kayınpeder ve damat yarışacak

Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan adaylık seçimine bir gün kala adaylar ilçe ve belde gezilerine başladı.

Üç adayın yarışacağı başkanlık seçiminde dikkatleri çeken adaylar kayınpeder ile damat oldu. Seçimde Hulisi Diker, Mudurnu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam ederken, Mudurnu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde 17 yıl 3 ay görev yapmış Yönetim Kurul Başkanı olarak 19 ocak 2023 günü yapılacak olan Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlık seçimine de aday olduğunu açıkladı. Ancak karşısında da Mudurnu Taşıyıcılar kooperatifi yönetim kurulu başkanı olan damadı Zafer Kalıncı olması dikkat çekti.

“Biz bu sürece herkesin doğal hakkıdır diye bakıyoruz”

Esnaf ve pazar ziyaretleri yaparak nabız yoklayan Zafer Kalıncı, “Adaylardan bir tanesi Hulisi Diker benim kayınpederim olur. Bir tanesi de Doğan Onurlu o da eski arkadaşım olur. Biz bu sürece herkesin doğal hakkıdır diye bakıyoruz. Bu pozisyonda olmak belki doğru olmadığı düşünülebilir ama kayınpederim de daha önce bu tip görevlerde bulunmuş artık kendisinden de biz devir almak için sahaya çıkmış bulunmaktayız. Bu aramızda ki gerginlikten falan değil. Biz de artık bu görevlere talibiz” dedi.