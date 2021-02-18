Bu milletvekiline kulak verelim Sağduyu konuşuyor

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Küçükkaya, Erol'a gündemin en önemli maddesi olan terör sorunuyla ilgili Türkiye'nin ne yapması gerektiğini sordu.

Erol, terörle mücadeleyi Türkiye’de bir devlet politikasına dönüştümek gerektiğinin altını çizdi.

"SİYASİ PARTİLER GEÇİCİ, DEVLET KALICIDIR"

Siyasi partilerin ve hükümetlerin gelip geçici olduğunu söyleyen Erol, siyasetçilerin itaat ve biatinin devlete olması gerektiğini vurguladı.

Erol, "Bir siyasetçinin tabii ki doğal olarak kendi partisine ve genel başkanına karşı sorumlulukları vardır. Bu doğaldır. Ama bir siyasetçinin itaati ve biati devlete olmalıdır. Çünkü hükümetler ve siyasi partiler geçicidir ama devlet kalıcıdır. Siyaset kurumunun birinci önceliği, devletin liyakatini ve devletin devamlılığını sağlamaktır. Bunu yapacak olanlar da milletvekilleridir. Biz Cumhuriyet ve devlet geleneğinden gelen bir aileyiz ve bu değerler üzerinden siyaset yapıyoruz.

"PARTİ İDEOLOJİSİNDEN ÖNCE DEVLET GELENEĞİ"

Yani parti ideolojisinden önce devlet gelenekleri, devletin varlığı ve devletin devamlılığı. Tabii ki, devletimizin varlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü bizim için önemli kriterler. Önce bunları sağlamalıyız. Bunları sağlarken de doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz lazım.

"DOSTLUK İLİŞKİLERİ İLE SİYASİ DEĞERLENDİRME OLMAZ"

Dostluk ilişkileriyle siyasi değerlendirme olmaz. Milletvekili seçildiğim bu güne kadar 57 il gezdim. PKK'nın Türkiye'deki ilk eylemi 1984 Eruh katliamı. Aradan 37 yıl geçmiş. Bu 37 yılda Türkiye'de 6 cumhurbaşkanı değişmiş, 12 başbakan, 12 genelkurmay başkanı, 24 hükümet, 25 içişleri bakanı değişmiş. Şu anda Türkiye'nin tarihsel sorunu nedir dediğiniz zaman yine terör.

Terör Türkiye'nin birinci meselesi. Biz terörle mücadeleye kamu bütçesinden 37 yıl içinde 1.5 trilyon dolar harcamışız. Özel sektör kayıplarıyla beraber yaklaşık 2 trilyon dolar harcamışız. Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde sürekli oyunları var. İktidarlar da onların oyunlarına gelmişler." dedi