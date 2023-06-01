Bu köyde 97 vatandaştan 96’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde deprem bölgesi olan Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyünde, 97 seçmenden 96’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tercih ederken, 1 oy da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na çıktı.

28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü İlkokulu’nda kurulan 1043 nolu sandıkta, 97 seçmen oy kullandı. Oy sayımında ise 96 oy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çıkarken, sadece 1 oy CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çıktı. Köy muhtarı Duran Yüksek her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirtti. Yüksek, “ 13. Cumhurbaşkanı seçiminde köyümüz 97 seçmenden oluşmakta.96 seçmen oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğandan yanı kullanırken bir oyu ise Kemal Kılıçdaroğlundan yanı kullandı. Bizim Erdoğan’a sözümüz vardı yapılan hizmetleri inkar edemeyiz, vatanımızı milletimizin geleceği için bu yoldayız ve arkasındayız’’ dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Kemal Gök, çıkan bir oyunda köydeki bir memurun olabileceğini belirten Gök, "Bizim köyün tamamı Erdoğan’ı çok seviyor. O bir oyu atan da memur olabilir. Herkesin görüşü var. Her görüşe saygılıyız. Bizim köyde 97 oy kullanıldı 96’sı AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıkarken kalan bir oy ise Kemal Kılıçdaroğluna çıktı’’ diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Kilis il Başkanı M. Metin Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada Musabeyli İlçemize bağlı Tokaçgemriği köyü sakinlerine teşekkür etti. Karakuş, ‘‘ Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokaçgemriği köyü köyümüzde 97 seçmenimizin 96’sı Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiştir. Başta Muhtarımız Duran Yüksek olmak üzere tüm köy halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım’’ ifadelerini kullandı.