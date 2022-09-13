BTP Genel Başkanı Baş’tan TDP Genel Başkanı Sarıgül’e ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü parti genel merkezinde ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve beraberindeki heyet, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile TDP Genel Merkez binasında bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider, ortak basın açıklaması yaptı. BTP Genel Başkanı Baş, 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye’de unutulmayacak bir seçim süreci yaşanacağını ifade ederek, “Bağımsız Türkiye Partisi olarak sizlere ’hakikaten Türkiye’de siyaset varmış, Türkiye’de siyaset değişmiş’ diyeceğimiz bir seçim süreci yaşatmak, hissettirmek adına söz veriyorum. İnşallah bunu yapacağız. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de siyaset uzun, sabahlara kadar konuşulur. Ama Türkiye artık gerçekten sağcının, solcunun, Alevi’nin, Sünni’nin, Kürt’ün, Türk’ün, Laz’ın, Çerkez’in bütün etnik grupların, bütün inanış gruplarının, herkesin bir arada yaşayabildiği, aynı masa etrafında birleşebildiği, aynı sofradan yemek yiyebildiği bir ülke olmak zorundadır” diye konuştu.

"TDP olarak bakanların dışarıdan atanma fikrine sıcak bakmayız"

Parlamenter sistemin çok önemli bir sistem olduğunu söyleyen Sarıgül ise, “Biz istiyoruz ki tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun, güçlü parlamento olsun ve bağımsız yargı olsun. Cumhurbaşkanlığı bir sığınma limanı olsun. Hangi siyasi partiye mensup yurttaşımız olursa olsun, cumhurbaşkanının yanına gitsin ve onunla konuşabilsin ama güçlü bir parlamento olsun. TDP olarak bakanların dışarıdan atanma fikrine sıcak bakmayız. Biz isteriz ki; o bakanlar ilçe ve il başkanlığından, genel başkan yardımcılarından gelsin. Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarını bilsin. Amerika’da, Fransa’da, İngiltere’de okumuş, Allah razı olsun. Onlardan danışman olarak yararlanabiliriz ama bizim danışmanlarımız halkın içinden gelen bakanlarımız olacak. Bizim bakanlarımız, bakan olduktan sonra parti rozetini çıkaracak. Hangi ile gidiyorsa oradaki muhalefet partilerini de ziyaret edecek” dedi.