Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah, Türkiye’yi ziyaret edecek

Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-9 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “7 Mart Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye-Brunei Darusselam ilişkileri tüm veçheleriyle (yönleriyle) ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir” denildi.