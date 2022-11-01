Brezilya’da seçimleri kaybeden Bolsonaro iki gün sonra sessizliğini bozdu

Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Başkan Jair Bolsonaro iki gün süren sessizliğine son vererek basın toplantısı düzenledi. Bolsonaro, konuşmasında Lula’yı tebrik etmedi.

Brezilya’da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki gün süren sessizliğe son vererek basın toplantısı düzenledi. Bolsonaro 2 dakika süren konuşmasına kendine oy veren 58 milyon Brezilyalıya teşekkür ederek, ülke genelinde seçmenleri tarafından düzenlenen protestolara değindi. Protestoların gergin geçen seçim sürecinde vatandaşların yaşadığı öfke ve adaletsizlik duyguları sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Bolsonaro, seçmenlerine seslenerek eylemlerini barışçıl yöntemlerle gerçekleştirmelerini isteyerek, “Ulaşım hakkına engel olma, kamu ve şahsi mülklere zarar verme gibi solculara ait eylemler bizim yöntemlerimiz arasında yer almaz” dedi.

Lula’dan bahsetmedi

Bolsonaro ayrıca, şimdiye kadar hep anti demokratik olmakla suçlandığını ancak hiçbir zaman anayasanın dışına çıkmadığını söyledi. Bolsonaro’nun konuşmasında Lula’dan bahsetmemesi ve tebrik etmemesi dikkat çekti.

Bolsonaro seçmenleri iki gündür protesto yapıyor

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro seçmenleri ülke genelinde protesto gösterilerine başladı. Seçimleri az farkla İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazandığının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun olmayan Bolsonaro yandaşları kamyonlarla barikat kurarak birçok otoyolu trafiğe kapattı. Brezilya Federal Otoyol Polisi’nin (PRF) bildirdiğine göre eylemciler ülke çapında 227 federal otoyolunda ulaşımı engelledi.

Lula yüzde 1,8 farkla zafer elde etmişti

Devlet başkanlığı seçimlerini Lula yüzde 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Alexandre de Moraes açıklama yaparak seçimi Lula’nın kazandığını bildirmiş, seçimlerde itiraz edilecek herhangi bir durumun olmadığını ifade etmişti.