Brezilya’da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında

Brezilya’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sandıkların yerel saatle 08.00’de açılmasıyla başladı. Yaklaşık 120 milyondan fazla seçmenin elektronik oylamayla seçime katılacağı devlet başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva mücadele ediyor. Yerel saatle 17.00’de sona erecek olan oy verme işleminin ardından ilk sonuçların belli olması ve ülkenin yeni devlet başkanının açıklanması bekleniyor.

Canlı yayında bir araya gelmişlerdi

Bolsonaro ile Lula, dün akşam karşı karşıya geldikleri televizyon programında son kozlarını paylaşmıştı. Televizyonda canlı yayınlanan ve seçim sandıklarının açılmasından yaklaşık 48 saat önce gerçekleştirilen tartışmada her iki adayın da gergin olduğu gözlenirken, eski Devlet Başkanı Lula’nın daha hazırlıklı olması dikkat çekmişti. Her iki adayın da birbirine karşı defalarca “yalancı” ifadesini kullandığı tartışmada İşçi Partisi adayı Lula, son 4 yıldır ülkeyi yöneten Bolsonaro’nun asgari ücrete hiç zam yapmamasını eleştirmişti. Lula, gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ülkedeki dar gelirli vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını vurgularken, kendisinin başkanlık yaptığı 2003-2010 yılları arasındaki iki dönemde asgari ücrete toplamda yüzde 74 zam yaptığını hatırlatmıştı. Lula, göreve gelmesi durumunda yoksullara yapılan harcamaları artırma sözü vermişti.

Bolsonaro ise zam yapmamasına gerekçe olarak Covid-19 salgını ve yaşanan küresel ekonomik krizi gerekçe göstermiş, elinden geleni yaptığını belirtmiş ve Kongre’ye gönderilen 2023 bütçe teklifinde yer almamasına rağmen asgari ücreti ayda 229 dolardan 265 dolara (bin 400 Brezilya Reali) yükseltme vaadinde bulunmuştu. Silva’ya "Senin yapacağından daha iyisini yaptık" diyen Bolsonaro, "Yükselişe hazırız. Dünyanın en iyi ekonomilerinden birine sahibiz" şeklinde konuşmuştu.

Lula Covid-19’a ve asgari ücrete, Bolsonaro skandallara odaklanmıştı

İki adayın da birbirini köşeye sıkıştırmaya çalıştığı tartışmada Bolsonaro, Lula’nın ülkedeki yoksul insanların oyunu alabilmek için yalan söylediğini iddia etmiş ve tekrar seçilmesi halinde asgari ücrete zam yapacağını açıklamıştı. Bolsonaro, Lula’nın başkanlık döneminde yolsuzluk yaptığını, bu nedenle sonrasında hapse atıldığını söylemişti. Lula ise hakkında görülen davada aklanarak hapisten çıktığını ifade etmişti. Lula, Bolsonaro’nun yaklaşık 700 bin Brezilyalının hayatını kaybettiği Covid-19 salgınıyla mücadele biçimini eleştirirken, Bolsonaro Lula’nın İşçi Partisi’nin itibarını zedeleyen rüşvet skandallarına odaklanmıştı.

Kararsızların oranı yüzde 7

Canlı yayında yüz yüze yapılan son tartışma ile adayların ülkedeki kararsız seçmenin oyunu almaya çalıştığı belirtilmişti. Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor.

Seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2’sini alabilmişti.