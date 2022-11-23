Brezilya’da Bolsonaro’nun partisinden seçim sonuçlarına itiraz

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini kaybeden aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, seçim sonucuna itiraz etti.

Brezilya’da 30 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimini Luiz Inacio Lula da Silva’ya kaybeden aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun partisinden seçim sonuçlarına itiraz geldi. Bolsonaro’nun partisi Liberaller seçimden günler sonra ikinci tur seçimlerde bazı yerlerde usulsüzlükler yapıldığını savunarak, sonuca itiraz ettiklerini açıkladı.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, solcu eski Devlet Başkanı Lula’nın yüzde 50,83, Bolsonaro’nun yüzde 49,17 oy aldığını duyurmuş, sonucun açıklanmasının ardından Bolsonaro’nun uzun süre sessizliğini koruması “Sonucu kabul etmeyecek” endişesine yol açmıştı. Bolsonaro destekçileri, ülke genelinde 20 eyalette 300’den fazla yolu kapatarak seçim sonucunu protesto etmiş, Bolsonaro ise destekçilerine barikatları kaldırın çağrısı yapmıştı.

Lula yüzde 1,8 farkla zafer elde etmişti

Devlet başkanlığı seçimlerini Lula yüzde 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1’ini almıştı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Alexandre de Moraes açıklama yaparak seçimi Lula’nın kazandığını bildirmiş, seçimlerde itiraz edilecek herhangi bir durumun olmadığını ifade etmişti.

Bolsonaro’nun cumhurbaşkanı olarak görev süresi, Lula’nın göreve başladığı 1 Ocak’ta sona erecek.