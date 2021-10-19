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Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor senatoya sunuldu

Brezilya Senato Üyesi Renan Calheiros, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ihmalkar tutumunun incelendiği raporu Brezilya Senatosu’ndaki Parlamento Soruşturma Komisyonuna (CPI) sundu.

Politika 19.10.2021, 20:47
Brezilya hükümetinin Covid-19 salgınındaki ihmalleri hakkında hazırlanan rapor senatoya sunuldu

Brezilya Senato Üyesi Renan Calheiros, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ihmalkar tutumunun incelendiği raporu Brezilya Senatosu’ndaki Parlamento Soruşturma Komisyonuna (CPI) sundu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede kapsamında Brezilya hükümetinde gergin anlar yaşanıyor. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Brezilya Senato Üyesi Renan Calheiros’un Covid-19 ile mücadele kapsamında Brezilya hükümetinin, salgın ile mücadelede ihmalkar tutumunun incelendiği raporu bu sabah Brezilya Senatosu’ndaki Parlamento Soruşturma Komisyonuna (CPI) sunduğu kaydedildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde ise, sızan raporun yaklaşık bin 200 sayfadan oluştuğu ve raporda aralarında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da bulunduğu 71 kişi ve kurum hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Raporda, Başkan Bolsonaro en başta nitelikli cinayet, yerli soykırımı, insanlığa karşı suçlar, tıbbi önlem ihlali, suça teşvik etme ve belgede sahtecilik olmak üzere 10’dan fazla hususta suçlanıyor. Ayrıca sunulan raporun CPI tarafından yarın açıklanacağı ve 26 Ekim Salı günü komisyonda oylamaya sunulacağı belirtilirken, raporun CPI tarafından kabul edilmesi halinde Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun yanı sıra Brezilya eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ve eski Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo gibi siyasiler hakkında soruşturma başlatılacak.

Öte yandan Brezilya basınında yer alan haberlerde, komisyondaki senatörlerin raporda suçlanan kişiler ile yapılan suçlamalar hakkında henüz bir fikir birliğine varmadığı ve raporun basına sızmasından dolayı rahatsız oldukları iddia edildi.

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