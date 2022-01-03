Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle acilen hastaneye kaldırıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karın ağrısı şikayetiyle yerel saatle 01.30 sıralarında hastaneye kaldırıldı. Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki Vila Nova Star Hastanesine kaldırılan 66 yaşındaki Devlet Başkanı Bolsonaro’nun bağırsak tıkanıklığı problemi olabileceği belirtiliyor. Bolsonaro’ya kesin teşhisin konulması için şu anda tatil için Bahamalar’da bulunan doktoru Antonio Luiz Macedo’nun hastaneye gelmesi bekleniyor. Doktor Macedo, Bolsonaro için cerrahi işleme gerek olmadığını düşündüğünü belirtirken kesin kararı muayene ettikten sonra vereceğini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geçtiğimiz Temmuz ayında yine bağırsak tıkanıklığı sebebiyle Sao Paulo şehrindeki Vila Nova Star Hastanesine yatmış ve 4 gün boyunca tedavi görmüştü.